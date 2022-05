Pesca un’orata da cinque chili a Marano Lagunare: «Capita una sola volta nella vita»

MARANO LAGUNARE. «Capita una volta nella vita di fare una pesca simile: una orata di più di 5 chili e la voglio mangiare con gli amici e il mio avvocato Mario Tutino». Ë entusiasta e un po’ frastornato dall'improvvisa notorietà derivata dalla sua pesca "miracolosa", il palmarino Giuseppe Berchiesi, pescatore sportivo conosciuto come "il Botte", che nel tratto di laguna tra Marano e Lignano, ha catturato la gigantesca orata. Secondo gli esperti, per le sue dimensioni, poteva avere una decina di anni.

Per issarla a bordo della sua barca ha faticato non poco, ma la soddisfazione è stata grande. «L'ho già messa nel forno, per la cena di stasera».

Euforici anche ai Fiuri de Tapo, l'agriturismo in laguna del fratello dove lui va ad aiutare e dove il figlio Nicolas, è preso d'assedio dalla gente incuriosita dall'eccezionale pescata.