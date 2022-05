FONTANAFREDDA. Da anni quella non è solo una rivendita di tabacchi e giornali. Ci si trova un po’ di tutto, anche generi alimentari, e soprattutto il sorriso e la gentilezza di Claudio Turchet, 58 anni, il titolare della rivendita tabacchi numero 4 in via Carducci a Fontanafredda.

In 15 minuti, venerdì 13 maggio, la sua vita è cambiata: è stato aggredito e rapinato da tre persone con il volto coperto.