In tre e con il volto coperto entrano in tabaccheria e picchiano il titolare: rapina a Fontanafredda

FONTANAFREDDA. Sono entrati all’alba, hanno aggredito il titolare e sono fuggiti arraffando in giro quello che hanno trovato. Rapina questa mattina, venerdì 13 maggio, in una tabaccheria di via Carducci, a Fontanafredda.

Intorno alle 6.30 tre uomini con il volto coperto sono entrati nel locale dove, all’apertura, c’era solo il proprietario. L’uomo ha provato a reagire e chiedere aiuto ma i ladri, intimando di consegnare loro l’incasso, l’hanno aggredito aggredito e malmenato. Il commerciante ferito è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sacile. Gli uomini dell’arma analizzeranno delle telecamere. Ulteriori indagini sono in corso. Proprio in quella zona, nella serata di ieri erano state segnalate su Facebook tre individui sospetti.

Notizia in aggiornamento