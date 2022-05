CORDOVADO. Paura per un bimbo di poco più di un anno, rimasto ferito – sabato 14 maggio – in un incidente domestico a Cordovado. Mentre faceva colazione con il papà in salotto, il piccolo all’improvviso si è arrampicato su un mobiletto, composto da due cassetti laterali, con uno scomparto vuoto al centro.

Il mobile, molto leggero, del peso di circa tre chilogrammi, gli è caduto addosso.