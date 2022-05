Il sindacalista di Flc-Cgil Zonta: in arrivo pure i licenziamenti di fine contratto per i precari dell’organico anti-Covid a partire dal 20 maggio

PORDENONE. I soldi per le supplenze sono finiti in 40 scuole nel Friuli Occidentale: dal 3 maggio è vietato assumere precari bidelli e docenti nel cosiddetto organico anti-Covid. Bidelli e docenti assunti a tempo determinato per garantire sorveglianza, smistamento alunni, potenziamento educativo in caso di malattia, lasciano un vuoto a scuola: nel pordenonese oltre 400 sono stati reclutati nel 2021.

«Fondi