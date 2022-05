PORDENONE. In curva, si è imbarcato al volante di un’utilitaria dopo lo scoppio di una gomma e ha urtato tre auto, una Fiat Punto con una famiglia a bordo (una coppia, la nipotina e sua mamma), una Fiat 500 e una Seat station wagon parcheggiata in via Del Maglio.

Il conducente, di origine africana, è stato portato in Questura per l’alcoltest: non si reggeva in piedi. Rilievi della polizia locale. Tanta paura, ma nessun ferito.