Addio a don Pierluigi Di Piazza, il cordoglio della politica regionale: «Se ne va un grande uomo»

UDINE. È morto oggi don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro di accoglienza e promozione culturale «Ernesto Balducci» con sede a Zugliano di Pozzuolo del Friuli. Testimone di cultura della non violenza, della pace, della solidarietà e dell'impegno civile - così lo ricorda il Centro -, don di Piazza era malato da alcuni mesi. Nato a Tualis di Comeglians il 20 novembre 1947, era prete dal 1957. Nel 1989 aveva fondato il Centro Balducci.

Fedriga

«La scomparsa di don Pierluigi Di Piazza segna la perdita di un protagonista della scena regionale che ha speso tutta la sua vita per gli altri, una figura che ha avuto un ruolo importante e sempre riconoscibile sul piano spirituale e sociale». Lo dichiara Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia.

Honsell (Open Sinistra Fvg)

«La scomparsa di Pierluigi Di Piazza lascia un vuoto profondo. È stato un interprete straordinario dell'impegno a difesa dei diritti civili e umani. È stato tra i primi a comprendere la tragedia delle migrazioni dal Sud del Mondo e a insegnare a tutti il dovere dell'accoglienza e di non voltarsi dall'altra parte. Ha fatto del Centro Balducci di Zugliano un modello universale di accoglienza, pur nelle eccezionali difficoltà economiche. Ebbi il privilegio, quando ero Rettore nel 2006, di conferirgli con queste motivazioni la laurea Honoris Causa in Economia della Solidarietà. A noi che rimaniamo il compito di far crescere il suo insegnamento». Così in una nota il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg, in merito alla morte di don Pierluigi Di Piazza, fondatore del Centro Balducci.

Shaurli (Pd)

«Sgomento, dolore, commozione sono i primi sentimenti di fronte alla scomparsa di un grande uomo come Don Di Piazza. Poi ripensi, ti rimangono i confronti con lui sempre pacati quanto schietti e diretti, senza eufemismi, sempre dettati dalla sua immensa carità cristiana, dal suo amore verso l'umanità. E ti rendi conto che tutti noi, questo territorio, ha una gigantesca responsabilità: cogliere e far vivere almeno in parte il suo pensiero il suo esempio. Mandi Pierluigi, grazie Don Di Piazza». È la riflessione del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in occasione della morte di don Pierluigi di Piazza.



Pascolat (Pd)

"La morte di Pierluigi Di Piazza è una grande dolore per tutti noi. Se ne va un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella pace, nel dialogo tra i popoli, tra le religioni, tra le persone e soprattutto per tutti coloro che hanno cuore i destini dei milioni di poveri che reclamano diritti e giustizia su questa Terra offesa proprio ora da chi immagina di risolvere i problemi con le invasioni e con la forza degli eserciti". Il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat esprime il suo cordoglio per la scomparsa di don Pierluigi Di Piazza.



"Il PD friulano ha condiviso con lui un bellissimo percorso tra i nostri circoli - ricorda il segretario dem - per parlare della rivoluzionaria enciclica di Papa Francesco 'Laudato sii'. Mancherà a tutti noi, credenti e no, che ora più che mai sentiamo il bisogno di uomini generosi, maestri di speranza e di umanità".



Il gruppo consiliare Cittadini

Il Gruppo consiliare regionale Cittadini partecipa al cordoglio per la scomparsa di don Pierluigi Di Piazza, ricordandolo per il suo impegno esemplare a favore dei più deboli. "Don Pierluigi Di Piazza - ha affermato Simona Liguori - rimarrà per sempre nei nostri cuori come una Persona che ha sempre perseguito il Bene della collettività. Al Suo esempio dovremmo tendere ciascuno di noi, nella nostra quotidianità, con i nostri talenti, dandoci la mano e facendoci forza nella vita di tutti i giorni". Così la consigliera Simona Liguori ricordando la scomparsa del sacerdote degli ultimi e fondatore del Centro Balducci.



Serracchiani (Pd)

"Don Pierluigi era una persona speciale, sempre attento agli ultimi, un innovatore coraggioso, libero. Ha seguito e predicato con coerenza il magistero cristiano, e ha praticato senza risparmio l'impegno sociale e politico, non temendo di essere 'segno di contraddizione' e quando è stato necessario 'pietra dello scandalo'. Col suo Centro Balducci, alla cui comunità va un pensiero commosso, ha svolto un lavoro che ci ha messo spesso di fronte alla durezza dei fenomeni migratori ma anche alla generosità intelligente di tanti operatori. Ci siamo scritti quando morì David Sassoli, ora non c'è più nemmeno lui e già ci manca". Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani ricorda don Pierluigi Di Piazza.



Legacoop Fvg

“Le tante occasioni di collaborazione con lui sono state spesso un faro per il mondo cooperativo. La sua scomparsa è un dolore per l'intero Friuli e non solo”.

«Prete di frontiera vicino agli ultimi, da sempre impegnato sul fronte dell'accoglienza contro ogni forma di discriminazione e costantemente in prima linea per la pace e la giustizia. La sua scomparsa è un dolore per l'intero Friuli e non solo. Legacoop Fvg con tutte le sue associate piange la perdita di un uomo che tanto ha fatto per questa terra, la quale siamo certi non mancherà di ricordare per sempre il suo instancabile lavoro».

Così il presidente di Legacoop Fvg, Livio Nanino, e il presidente di Legacoop sociali Fvg, Paolo Felice, non appena appresa la triste notizia della scomparsa di don Pierluigi Di Piazza, mancato oggi, 15 maggio, dopo una lunga malattia. «Nei tanti anni alla guida del Centro Balducci di Zugliano – concludono – sono state innumerevoli le occasioni di collaborazione, di confronto e di scambio che Legacoop Fvg ha avuto con don Pierluigi. Incontri che molto spesso sono stati un faro per il nostro operato e di tutto il mondo cooperativo regionale».

Moretuzzo (Patto per l’Autonomia)

«Oggi ci lascia un grande uomo, che per tutta la vita, con costanza e rigore, ha cercato giustizia, verità, uguaglianza, pace, condivisione». I consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di don Pierluigi Di Piazza, fondatore del Centro di accoglienza “Ernesto Balducci” di Zugliano, che ricordano con gratitudine per l’esempio e l’impegno costante a favore di chi sta ai margini, per la capacità di visione e la fondamentale opera di promozione culturale. «Facciamo nostri i suoi insegnamenti e la speranza di don Pierluigi che ciascuno impari a prendersi cura, per quanto può, delle sorti degli altri».

«Perdiamo una delle ultime voci profetiche del nostro tempo», aggiunge il capogruppo Moretuzzo, legato da una profonda amicizia a don Di Piazza.