Auto esce di strada nella notte e si ribalta più volte: 4 feriti, uno è grave

PORDENONE. Un’auto con quattro persone a bordo è uscita di strada a San Leonardo, in comune di Montereale Valcellina, lungo la strada regionale 251, un paio di chilometri prima del vecchio ponte Giulio, prima dell’alba. L’auto dopo l’uscita di strada si è ribaltata più volte in un campo di grano. Due occupanti sono stati sbalzati fuori dal veicolo. L’allarme è stato lanciato alle 5.15.

Sul posto la sala operativa regionale dell’emergenza di Palmanova ha inviato tre ambulanze, l’automedica e l’elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Quattro i feriti: tre, stabili, sono stati trasportati all’ospedale di Pordenone. Un ragazzo di Vajont, in codice rosso all’ospedale di Udine a bordo dell’elicottero.

Auto giù dal viadotto. Un’auto è precipitata dal viadotto dell’autostrada a Palse di Porcia sulla A28, nella mattina di domenica 15 maggio poco dopo le 7: dopo un’uscita di strada, il mezzo è finito sulla cuspide del guardrail che ha fatto come da trampolino, proiettandolo in aria in un volo di una cinquantina di metri. Il ferito è un militare americano di 25 anni. Rilievi della polstrada.

A lanciare l’allarme un passante, che ha notato la vettura ribaltata in fondo alla scarpata, in mezzo all’erba, con il guidatore all’interno dell’abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Il conducente è stato trasportato con politraumi al pronto soccorso di Pordenone.

Incidente in moto. Moto fuori strada a Casarsa della Delizia in via Valvasone, vicino al cimitero. Il centauro, sbalzato di sella, è finito nel fosso. Soccorso da ambulanza e automedica, inviate dalla Sores di Palmanova, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Pordenone. Qui è stato accolto in codice giallo.