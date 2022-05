Degustazioni, mostre ed escursioni con Sapori Pro loco a villa Manin

CODROIPO. È tornata a villa Manin Sapori Pro loco, dopo due edizioni annullate causa emergenza sanitaria: oggi il taglio del nastro alle 11, dopo che ieri in molti hanno animato in anteprima i chioschi e gli spazi all’aperto. Annunciata la presenza oggi anche del presidente nazionale delle Pro loco–Unpli, Antonino La Spina.

Chioschi di 22 Pro loco del Fvg aperti dalle 10 fino a sera, con 55 piatti tipici (compresi quelli preparati con prodotti locali a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia) più vini e birre del territorio.





Nello Spazio incontri, sotto la barchessa di Ponente, alle 16 degustazione guidata dei migliori spumanti regionali della Selezione filari di bolle con l’Associazione italiana sommelier Fvg e la Pro Casarsa della Delizia. Sempre allo Spazio incontri, Maravee cura il laboratorio per bambine e bambini (da 7 anni) per un mosaico da portare a casa (primo turno alle 14, secondo alle 14.30, terzo alle 15).Attesa la premiazione del concorso letterario internazionale Jacum dai Zeis con l’editoriale Il Friuli, appuntamento conclusivo della Setemane de culture furlane, alle 18 nello Spazio incontri, un’iniziativa in collaborazione con Arlef, Sff e Università di Udine, col patrocinio della Presidenza del Consiglio FVG, Ente Friuli nel mondo, dei Comuni di Codroipo, Talmassons e Pocenia, Unpli Fvg, Confartigianato e Confcommercio di Udine e il sostegno di BancaTer.Ci sarà anche la selezione regionale di Miss Italia con Miss Sapori Pro loco alle 20.30 nell’Area spettacoli. Prevista una visita guidata al Parco delle Risorgive di Codroipo, oasi naturalistica di circa 40 ettari. Ritrovo al parcheggio adiacente il campo sportivo, da via delle Acacie e via Gradiscje.

Con Erpac Fvg visita guidata alla mostra Il verde alfabeto alle 16.30 nella barchessa di Levante. Inoltre, in piazza dei Dogi l’esposizione d’arte En plein air in villa, a cura del circolo Quadrivium di Codroipo. Saranno visitabili i quadri parlanti, il parco, la mostra Poleârt dedicata agli Organi Zanin.

E ancora: visite guidate al Museo delle carrozze di San Martino, al Mulino Zoratto, alle Risorgive di Flambro e Virco, alla chiesa di San Lorenzo e altri luoghi storici di Varmo (prenotazione a turismo@prolocoregionefvg. it).



Premiati nell’ambito di Sapori Pro loco i vincitori del concorso fotografico I Presepi del Fvg, realizzato dal nostro giornale con l’Unpli. La giuria (composta dal direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier, dal presidente delle Pro loco Fvg Valter Pezzarini, dalla vice Anna Lisa Ballandini e dal segretario Marco Specia, dai fotografi Andrea Pertoldeo e Diego Petrussi) ha proclamato 4 vincitori settimanali e uno finale (300 le foto in gara).

I premi settimanali sono andati a Ferruccio Muran (Pasiano di Pordenone), Cristiana Michelin (Cervignano), Miriam Ferrarin (Tramonti di Sopra), Mirella Fontana (Manzano). In premio, buoni per specialità di Sapori Pro loco, libri e un soggiorno per il vincitore finale, Denis Scarpante.