Addio a don di Piazza, il ricordo del teologo e scrittore Vito Mancuso: «Pierluigi era rude e delicato, semplicemente friulano»

POZZUOLO. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di don Pierluigi di Piazza. Ricordi che arrivano da tutta la regione, dalla politica e dalle associazioni. Con un post sui suoi profili social, anche Vito Mancuso, teologo e scrittore legato da una profonda amicizia con il fondatore del Centro Balducci, ha voluto ricordare così di Piazza.

***

Sapete, Lui era così: sospettoso perché innamorato. Il grande amore per il Bene e la Giustizia lo portava a guardare il mondo e il potere e i potenti in questo modo, come a smascherare l’ipocrisia. Ma a tu per tu Pierluigi era di una dolcezza e di una delicatezza uniche. Gentile e vero. Rude e delicato. Semplicemente friulano.

Amico mio immenso, ti saluto con la gioia e il dolore che si intrecciano dentro di me e fanno a pugni tra loro e si abbracciano: la gioia di esserti stato amico, il dolore che non ci sei più. In realtà però tu ci sei ancora: vivi in tuo fratello Vito, in suor Marina, in tutti gli altri tuoi parenti, e negli amici e collaboratori, e anche in me. E soprattutto ora vivi in Dio, che in questi momenti riconosce la tua anima e la bacia e le dice: “Vieni benedetta, perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, non avevo una casa e tu me l’hai data”. La casa fondata da Pierluigi si chiama Centro Balducci e quante sono state le persone ospitate che in essa hanno trovato una casa!

Ti abbraccio anche così Pierluigi amico carissimo, la tua amicizia è stato uno dei doni più belli che ho avuto dalla vita, e la porterò sempre con me.

A tutti gli amici che leggono questo post chiedo di mandare un pensiero a te e al Centro Balducci e di continuare a guardare il mondo con quel tuo sguardo e ad amarlo con il tuo cuore immenso e le tue mani operose.

Mandi Pierluigi, mandi!