Frane e rischio idrogeologico: avviati 60 cantieri in montagna

Ammontano a quasi 25 milioni di euro gli oltre 60 interventi programmati e realizzati a Sutrio ed Arta Terme che si sono potuti compiere grazie ai fondi che il dipartimento nazionale della Protezione civile ha messo a disposizione del commissario per l’emergenza Vaia e gestiti attraverso il soggetto attuatore che in Regione è stato individuato nella figura del vicegovernatore Riccardo Riccardi.

Ieri il sopralluogo con il direttore regionale della Protezione civile Amedeo Aristei e agli amministratori dei due Comuni, una serie di sopralluoghi per vedere l’ultimazione dei lavori.





A Sutrio i cantieri aperti sono stati una ventina; tra gli interventi più significativi figurano quelli sulla vecchia strada che da Priola porta verso la vetta del monte Zoncolan, asse sistemato e messo in sicurezza e dove sono state compiute opere per il contenimento di una frana. Inoltre si è proceduto alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.Per quanto riguarda il comune di Arta Terme, sono una quarantina i cantieri avviati. Su tutti quello per la messa in sicurezza della strada statale 52bis Carnica, dove è stata realizzata una scogliera lungo l'argine del torrente But. Sopralluogo anche a Cedarchis dove si stanno completando i lavori di difesa spondale del torrente Chiarsò.Al termine della visita il vicegovernatore ha espresso soddisfazione per quanto è stato già completato e per il buon stato di avanzamento dei cantieri ancora aperti.

In particolare è stato ricordato che per compiere tutto ciò si è messo in atto il modello organizzativo già testato e rodato in occasione del terremoto, che ha visto lavorare gomito a gomito Regione e Comuni. Ciò ha permesso di compiere numerose arginature e interventi di protezione che consentono di mettere in sicurezza il territorio da eventi simili a quelli accaduti durante la tempesta Vaia.