L’anticiclone Hannibal e trenta gradi a maggio: mai così caldo in questo periodo in città

UDINE. Si chiama Hannibal. È l’anticiclone africano che sta trasformando questi giorni di primavera in un’estate rovente. In città la colonnina di mercurio ha toccato i 30 gradi, con temperature simili anche nella Bassa Friulana, nel Medio Friuli e nella Pedemontana. È andata meglio in montagna e sulla costa, e non è un caso se, soprattutto nelle ore pomeridiane, la città si è svuotata, con gli udinesi che sono andati alla ricerca di un po’ di refrigerio in Carnia, nel Tarvisiano, nelle Valli del Natisone e nelle località balneari.

Leggi anche È in arrivo Hannibal, l’anticiclone che farà alzare le temperature di oltre cinque gradi: le previsioni

Si tratta di temperature anomale per la città in primavera, destinate a far compiere un balzo in avanti alle medie del mese di maggio: per ora, stando ai dati della stazione di rilevamento di Arpa-Osmer Fvg di Sant’Osvaldo, il record appartiene al maggio 2003, quando la media della temperatura raggiunse i 27 gradi. E considerato che Hannibal, con intensità alternata, si fermerà sul Friuli Venezia Giulia almeno per un’altra settimana, è immaginabile ipotizzare che il maggio 2022 potrebbe restare negli annali come uno dei più caldi degli ultimi 30 anni.

Nel 2021 le cose andarono molto diversamente, con la media di Udine che non superò i 20 gradi centigradi. Qualche giornata da 30 gradi, in città, c’era stata già nel 2009 e nel 2011, e anche in quel caso era accaduto nella seconda decade del mese.

Le previsioni per oggi parlano di sole e di massime attorno ai 29 gradi, con la possibilità di qualche rovescio. Uno scenario simile a quello che si vedrà anche nella giornata di martedì. Qualche grado in meno, invece, nei due giorni successivi.