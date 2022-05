Legambiente monitora il Noncello, piante e rifiuti lungo gli argini: «Va tutelata la naturalità dell’ecosistema»

PORDENONE. Un ecosistema da tutelare nella sua naturalità, puntando su manutenzioni costanti e progetti di valorizzazione che non stravolgano l’ambiente. «Perché preservare il fiume significa anche avvicinare maggiormente le persone e quindi migliorare la vita della città» spiega la delegazione pordenonese di Legambiente, guidata da Renato Marcon, che sta mappando lo stato di salute delle sponde. Il progetto di monitoraggio, che nasce da un’idea della giornalista, scrittrice e fotografa Elisa Cozzarini, esperta di tematiche ambientali, non si concentra sulla qualità dell’acqua «che viene controllata da Arpa», ma sulle sponde e l’habitat del fiume.

«Nel tratto cordenonese – ricostruiscono i volontari – avevamo rilevato numerose criticità nella gestione fluviale, con tratti interdetti al passaggio per la presenza di recinzioni private. A ciò si aggiunge la presenza di rifiuti tra cui un’automobile abbandonata a riva, la cui presenza è stata segnalata all’amministrazione». Nel tratto pordenonese analizzato – il gruppo è partito da Torre e ha seguito il fiume passando per il seminario, il centro e arrivando a parco Reghena – si registrano «una continuità che a Cordenons non c’è per via delle recinzioni dei privati». Allo stesso tempo non ci sono solo elementi positivi.

«Qualche zona di rifiuti è stata trovata. Un elemento da tenere in considerazione – sottolinea Legambiente – è il proliferare di specie esotiche. Dove ci sono lavori di sbancamento bisogna porre attenzione perché arriva subito l’amorpha, che è infestante». L’obiettivo dell’associazione è elaborare degli approfondimenti tematici «anche con convegni e documenti da produrre alle amministrazioni come linee guida per una corretta gestione» sintetizzano i volontari. Un principio importante «è la trasversalità dell’azione» perché il fiume non ha confini amministrativi e ha bisogno di interventi omogenei «su scala comprensoriale, che possono essere individuati anche da professionalità diverse, che certo non mancano in questo territorio». Questo corridoio ecologico va tutelato tenendo presente la fauna e la flora.

«Ci sono ancora relitti di specie tipiche dei boschi ripariali, che sussistono e che è importante vengano tutelate». Se lo spirito è quello della conservazione dell’ambiente «gli interventi possono essere fatti con poche risorse. E bisogna fare attenzione – quanto avvenuto al sentiero delle operaie lo dimostra – anche a usare strumenti corretti, che siano ad “alta intensità umana”. Meglio pensare a lavori sociali ad “alta intensità umana”, coordinati da persone competenti. Con alcune attrezzature meccaniche si rischiano solo disastri». Proprio per questo il pensiero di Legamente va alla continuità del progetto. «Meglio ragionare prima se abbia senso creare un percorso ciclopedonale a ridosso del fiume o se invece non sia meglio costruirlo più all’interno proteggendo una vegetazione che ha una sua funzione nel contesto del corridoio ecologico». Il pensiero è proprio al collegamento che il Comune dovrebbe realizzare fino a parco Reghena e che secondo Legambiente va ponderato nella soluzione formale. La prossima tappa del monitoraggio interesserà il comune di Porcia: dal lago della Burida al Rio Mai.[