Trovato morto con una profonda ferita all’addome: ascoltata la compagna del 27enne, in settimana l’autopsia

Era stata la compagna del giovane ad allertare i soccorsi dopo aver trovato il 27enne riverso sul pavimento in salotto

Sarà eseguita in settimana l’autopsia sul corpo del 27enne trovato senza vita nel suo appartamento di via Monrupino – laterale di viale Trieste – nel tardo pomeriggio di sabato.

Il giovane è stato trovato riverso a terra con una profonda ferita all’addome provocata da un’arma da taglio. L’esame servirà per chiarire le cause del decesso del ragazzo: al momento sembrano essere escluse responsabilità di terzi e l’ipotesi più accreditata – così come era emerso fin dai primi accertamenti svolti dalla polizia scientifica – è che si sia trattato di un gesto estremo.