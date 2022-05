Udine, dopo un litigio lei accoltella più volte il compagno: portato in ospedale in gravi condizioni

UDINE. Un uomo è stato accoltellato nella sua abitazione, in un appartamento di un condominio al civico 57 di piazzale Cella a Udine.

Da quanto appreso, è stata la compagna, al termine di una lite molto accesa, a scagliarsi contro di lui procurandogli una ferita con un'arma da taglio. Il fatto è successo nella notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio, poco dopo le 3.

Entrambi sono 40enni e di origine sudamericana. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine. L'uomo è ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Udine.

La donna è stata denunciata in stato di libertà. Come raccontato dai vicini, sono state numerose le volte in cui hanno sentito litigare la coppia.

"Solo quindici giorni fa - racconta Carlos Alvarez con la compagna - la donna aveva bussato al nostro appartamento per chiedere aiuto. Li sentivamo discutere, anche violentemente, molte volte e già in passato avevamo chiamato le forze dell'ordine".

Nella mattinata di domenica 15 maggio sono proseguiti i rilievi da parte dei carabinieri per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.