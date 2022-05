Un anno fa, il 16 maggio,Alessandro Talotti ci lasciava a 40 anni a Udine per malattia. Ripubblichiamo oggi la sua lettera, un messaggio per tutti i friulani impegnati in quel periodo nel difficile percorso di rinascita dopo il lockdown.



Dopo la sua operazione, infatti, Talotti decise di raccontarsi e testimoniare con quanta volontà personale fosse riuscito ad affrontare le avversità e le emergenze.