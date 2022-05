Caso Alpini, chieste le dimissioni del sindaco Dipiazza : “Io non devo chiedere scusa a nessuno”

Dipiazza risponde alle opposizioni che gli chiedono un passo indietro confermando e rivendicando quanto detto in proposito alle molestie all’adunata degli Alpini in una recente intervista tv, che hanno suscitato polemiche di portata nazionale

Roberto Dipiazza in Consiglio comunale e, a destra, la manifestazione delle donne in piazza contro il sindaco (Foto Silvano e Lasorte)

TRIESTE. “Io non devo chiedere scusa a nessuno”. Nell’aula del Consiglio comunale, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza risponde alle opposizioni che gli chiedono un passo indietro confermando e rivendicando quanto detto in proposito alle molestie all’adunata degli Alpini in una recente intervista, che hanno suscitato polemiche di portata nazionale, tanto che stamane perfino una troupe delle Iene è arrivata in piazza Unità.