L’estate è arrivata in anticipo: fino al weekend temperature vicine ai 30 gradi in Fvg, ma al Nord si sfioreranno anche i 35

UDINE. Farà ancora caldo, molto caldo, con il picco delle temperature che (almeno su scala nazionale) è atteso nel fine settimana, quando dovrebbero raggiungersi punte massime sui 34-35 gradi.

Tutta colpa dell’anticiclone Hannibal che, secondo secondo le previsioni del sito iLMeteo.it, farà ancora schizzare in alto i termometri, soprattutto nelle pianure del Nord, in particolare in città come Torino, Milano e Bologna. Non bastassero le temperature elevate, a rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà la prima afa di stagione: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno infatti di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul mar Mediterraneo, dal Sahara verso l'Italia.

Questa particolare configurazione meteo, precisa Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, «è una condizione tipica del mese di luglio, specie negli ultimi 15/20 anni, con una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare le prolungate ondate di calore. Si tratterà di una fase climatica davvero anomala: in questo periodo dell'anno le temperature massime medie oscillano in genere sui 20/24 gradi».

Inoltre, proprio come avviene in estate, non è esclusa a priori la possibilità di temporali che localmente potrebbero risultare anche molto intensi entro metà settimana a causa dell'ingresso di aria più fresca dal Nord Europa. Le zone più coinvolte, almeno tra lunedì 16 e martedì 17 maggio, saranno dapprima l'arco alpino e le vicine pianure e poi anche parte delle zone interne del Sud peninsulare (in particolare mercoledì 18 maggio).

Nella giornata odierna, al Nord è previsto tempo a tratti instabile, con temporali a carattere sparso. Al Centro bel tempo e caldo mentre al Sud è atteso bel tempo con temperature anche qui in sensibile salita.

Il meteo in Fvg

Relativamente alla situazione meteo in regione, invece, è il sito dell’Osmer Fvg a scattare una fotografia con previsioni più localizzate, confermando tuttavia la persistenza di temperature sopra la media stagionale, con picchi che nel fine settimana anche in Friuli Venezia Giulia potrebbero (in alcune zone) superare con decisione la soglia dei 30 gradi. In particolare, dopo il passaggio di un debole fronte nella notte fra lunedì 16 e martedì 17 maggio, sulla nostra regione affluiranno in quota moderate correnti nord-occidentali, più stabili nella giornata di martedì, un po' più instabili, invece, mercoledì 18 maggio.

Le temperature più alte oggi si sono registrate in pianura, con massime di 26/29 gradi. Sulla costa, interessata da una leggera brezze, le massime si sono invece stabilizzate sui 22/25 gradi. Rovesci isolati si sono registrati nel pomeriggio nella zona montana, con riflessi anche in pianura.

Nella giornata di martedì 17 maggio possibili residui temporali sulla costa, ma già in mattinata è previsto cielo sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque in regione, con una maggior variabilità nel pomeriggio nella fascia montana, con la possibilità di rovesci e qualche locale temporale. Massime: in pianura 27/29 gradi e sulla costa 22/25 gradi. Sulla costa venti a regime di brezza.

Temperature tipicamente estive anche nella giornata di mercoledì 18 maggio, ma con tempo un po’ più instabile, cielo variabile e possibili rovesci e temporali sparsi già nelle ore centrali della giornata. Sulla fascia montana saranno possibili localmente piogge anche abbondanti. In giornata, sulla costa, Bora moderata.

Sole e cielo sereno per tutta la giornata di giovedì 19, con temperature massime sostanzialmente stabili (26/29 in pianura) e venti a regime di brezza sulla fascia costiera.

Giornata tipicamente estiva anche quella di venerdì 20 maggio, con massime sempre attorno ai 29 gradi in pianura e qualche grado in meno sulla costa. Cielo sostanzialmente sereno o poco nuvoloso in pianura come sulla costa, mentre in montagna è attesa più variabilità nel pomeriggio con possibili rovesci.