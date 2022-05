UDINE. Lunedì il prelievo del Dna all’indagato, il 40enne Vincenzo Paglialonga, originario di San Severo di Foggia, residente a Udine e, dal 7 maggio, in custodia cautelare in carcere in via Spalato, e anche il nulla osta al seppellimento del cadavere della donna, la 74enne Loretta Toffoli, che è accusato di avere ucciso nel corso della nottata precedente, nell’appartamento in cui la vittima abitava, al secondo piano del condominio in cui lui occupa invece un alloggio al primo piano.

Martedì