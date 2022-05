Lascia il posto fisso da segretaria di uno studio medico e diventa personal trainer: «Tutto è nato con le dirette su Instagram»

Roberta Taricani ha 25 anni e dopo sei anni ha deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua attività di coaching rivolta soprattutto alle donne: «C’è troppa improvvisazione in giro, per aiutare le mie clienti ho studiato tanto»