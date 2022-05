Si scontrano un’auto e un trattore: ferito il conducente del mezzo agricolo

BERTIOLO. Una persona alla guida di un trattore è rimasta ferita in seguito a uno scontro tra il mezzo agricolo e un’auto. L’incidente è accaduto a Bertiolo, in via Madonna, nel pomeriggio di lunedì 16 maggio. Il conducente, che è stato liberato dai vigili del fuoco volontari di Codroipo, ha riportato un trauma cranico ed è stato accompagnato all’ospedale di Udine.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti gli operatori sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Codroipo, che si stanno occupando dei rilievi.