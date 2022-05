Decoder tv gratuiti per tanti over 70, ma nessuno li chiede

Le Poste sono pronte a consegnarli. Ecco come ottenerli. La pensione non deve superare i 20 mila euro annui

Quanti over 70 sono a conoscenza della gratuità del decoder per accedere alla nuova tv digitale? Pochi. Lo si evince dal fatto che Poste Italiane, incaricata della consegna delle apparecchiature al domicilio degli aventi diritto, non ne sta distribuendo.



È un’iniziativa che il Mise, il Ministero dello sviluppo economico, ha avviato fin dal principio dell’introduzione della nuova tecnologia per continuare a guardare la tv.