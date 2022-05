In tanti per l’ultimo saluto a don Di Piazza, l’arcivescovo: «Fece proprio l'amore di Gesù per i poveri»

POZZUOLO. «Da buon servo del Signore e del Vangelo, don Pierluigi fece proprio l'amore particolare di Gesù per i poveri, per coloro che erano disagiati economicamente, fisicamente e socialmente. A loro si dedicò con preferenza particolare, sia con le parole che con le opere, come testimonia il Centro Balducci, sua eredità per tutta la nostra diocesi».

Zugliano, in tanti per l'ultimo saluto a don Pierluigi Di Piazza

Lo ha detto, martedì 17 maggio, l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, nell'omelia pronunciata a Zugliano alle esequie di don Pierluigi Di Piazza, sacerdote e scrittore, da sempre impegnato per l'accoglienza, la pace, la giustizia, fondatore del centro Ernesto Balducci di Zugliano, comunità di cui era parroco.

Diverse centinaia le persone che hanno partecipato alle esequie, tra amici e sostenitori e volontari del Centro, dove sono stati celebrati i funerali. Tra loro anche don Luigi Ciotti, presidente di Libera. «La nostra preghiera comunitaria - ha proseguito l'arcivescovo nell'omelia - è un dialogo che supera anche la barriera della morte e ci permette di accompagnare don Pierluigi nel suo incontro faccia a faccia con Gesù al quale si era totalmente appassionato fino a consacrare a lui e al suo Vangelo tutto se stesso nel sacerdozio».

L'arcivescovo ha sottolineato che anche nella prova estrema della malattia e della morte «don Pierluigi ci ha lasciato testimonianza di grande forza d'animo e di profonda fede e speranza cristiana».

Chi non ha trovato posto nell'auditorium si è raccolto davanti ai grandi schermi predisposti all'esterno, nel prato davanti alla casa che fu il nucleo originario del Centro. Ad assistere alla celebrazione anche diversi dei circa 50 ospiti stranieri e il rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton, in rappresentanza dell'ateneo che aveva conferito a don Di Piazza la laurea honoris causa in Economia della solidarietà.

