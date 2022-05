BRUGNERA. Sbalzato di sella dopo l’urto con un’auto, un ragazzo di 17 anni ha fatto un volo di circa 15-20 metri, rovinando sull’asfalto. A mobilitare i soccorsi è stato un amico.

Sul posto, in via Dal Mas a Brugnera, la sala operativa regionale dell’emergenza sanitaria di Palmanova (Sores) ha inviato l’automedica, l’elicottero, l’ambulanza, i carabinieri della stazione di Sacile per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello scenario.