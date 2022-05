Spaccata al mini market, i ladri usano come ariete il basamento in cemento di un segnale: spariti duemila euro

SACILE. Furto con spaccata nel MP Market cinese: martedì notte i ladri hanno assaltato l’emporio in via Repubblica e rubato 2.200 euro. I ladri hanno spaccato la vetrina sul retro usando come ariete il basamento di un segnale stradale divelto e, indisturbati, si sono introdotti nel mini market in un momento di black out elettrico nel quartiere.

Ha dato l’allarme un netturbino alle 8 di martedì: nel turno di lavoro ha notato il grande buco sulla vetrina laterale dell’emporio asiatico I carabinieri del Nucleo operativo di Sacile si sono attivati nel sopralluogo e per i rilievi.