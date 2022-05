Camion betoniera invade la corsia, poi lo schianto con l’auto guidata da Mario Biasin: così è morto in Australia il presidente della Triestina

L’incidente nella notte tra il 15 e 16 maggio. Il club alabardato: «Era come un padre per noi»

TRIESTE. Lo choc per l’improvvisa scomparsa in un incidente stradale del presidente Mario Biasin è ancora vivo in casa alabardata. Ma in qualche modo si deve andare avanti e, dopo la chiusura di lunedì 16 maggio della sede, l’attività ordinaria è ripartita.

Il patron dell’Unione, 71 anni, è scomparso nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio. Come riporta il network australiano 9News, secondo fonti della polizia, l’incidente a Nord di Melbourne (Kilmore) è stato causato da una manovra della betoniera il cui conducente ha perso il controllo invadendo la corsia nella quale transitava l’auto guidata da Biasin.