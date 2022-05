Lutto nella chiesa udinese: è morto don Luigi Zuliani

CAMPOFORMIDO. Si è spento don Luigi Zuliani. Originario di Bressa di Campoformido, il prossimo 21 giugno avrebbe compiuto 94 anni. I funerali saranno celebrati venerdì 20 maggio a Bressa.

Nato nel 1928 a Bressa di Campoformido, don Luigi Zuliani fu ordinato sacerdote nel 1959 per la famiglia religiosa dei salesiani di don Bosco. Per lunghi anni fu missionario in Cina e a Hong Kong, terre da cui rientrerà in Friuli soltanto nel 1978. Proprio in quell’anno venne incardinato nel clero diocesano udinese. Fu nominato parroco di Vissandone, un ministero che svolse fino al 1983. Divenne poi vicario parrocchiale della Cattedrale udinese di S. Maria Annunziata, contemporaneamente all’incarico di cappellano ospedaliero all’istituto “Gervasutta” di Udine.