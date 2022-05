Scoppia l’incendio in una fabbrica di vernici, a fuoco l’area esterna dell’azienda

FAGAGNA. Vigili del fuoco al lavoro, mercoledì 18 maggio, alla Smf di via Rollet, nel comune di Fagagna. L'incendio è scoppiato attorno alle 5 in un'area esterna dell'azienda, dove erano stati collocati alcuni filtri sostituiti qualche giorno fa nel reparto verniciatura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine assieme ai colleghi di San Daniele, che hanno operato, anche con un'autobotte, per mettere la zona in sicurezza il materiale. Sono intervenuti anche i carabinieri. I danni non sono particolarmente ingenti. In corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.