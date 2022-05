«Sono stata esclusa solo perché russa»: la denuncia delle violinista contro il premio Lipizer di Gorizia

Lidia kocharyan in una foto tratta dal suo profilo Facebook

GORIZIA. “Fantastico! Sono stato informata della mia esclusione: “Nessuna discriminazione” assolutamente...”. Con un tono sarcastico la violinista russa Lidia Kocharyan ha sfogato così, con un post su Facebook, la sua frustrazione per essere stata esclusa dalla 41.ma edizione del Concorso internazionale di violino “Premio Rodolfo Lipizer”, in programma a Gorizia il prossimo settembre.

Esclusa, come riportato nella lettera parzialmente pubblicata dalla stessa ventottenne sul suo profilo, in quanto russa, seguendo l’esempio “di altre competizioni internazionali di varie discipline”, pur assicurando che non c’è “alcuna discriminazione contro la sua persona”.

Kocharyan – di origine armena, nata a San Pietroburgo e residente a Bruxelles -, però non ci sta e, da quanto risulta, ha preso contatti con un avvocato per vedere se ci sono gli estremi di un ricorso, trattandosi tra l’altro – nel caso del Premio Lipizer –di un evento promosso da un ente privato.

Il suo sfogo sta facendo il giro del web e molti hanno espresso solidarietà nei suoi confronti.