FORNI DI SOPRA. Aveva detto la sua sull’attività dell’opposizione in Consiglio comunale, a Forni di Sopra. L’aveva fatto attraverso Facebook, né più e né meno di chiunque, oggigiorno, utilizzi i social network per esprimere pubblicamente un’opinione. E aveva usato toni decisi, ma urbani, rimproverandole di «non essere costruttiva per il bene del paese».

Eppure, quel post, a lui che è un appuntato scelto della stazione dei carabinieri di Forni di Sopra, era costata un giorno di consegna.