MANZANO. Un incidente si è verificato verso le 19.30 di giovedì 19 maggio in via Trieste a Manzano. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto e una moto: il bilancio è di un ferito (il motociclista) trasportato in ospedale in condizioni comunque non gravi.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Inevitabili i rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi