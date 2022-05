Materie prime e prodotti agricoli dall’Ucraina: in Fvg una base operativa del porto di Odessa

UDINE. «Dall’Ucraina al momento stanno arrivando in Italia materie prime e prodotti agricoli solo tramite camion o carri ferroviari, anche se i numeri sono molto ridotti rispetto a quanto avveniva prima. Del resto l’attività dei porti è completamente bloccata. Il Mar Nero è stato minato, ogni tanto viene affondato qualche mercantile, anche se non ne arriva notizia in Occidente. In questi giorni il presidente del porto di Odessa è in Friuli Venezia Giulia e sta cercando di costituire una base operativa qui in regione per diventare punto di riferimento a livello europeo per la ripresa dei traffici commerciali.