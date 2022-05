Si ferisce alla coscia usando una sega: 74enne trasportato in ospedale

AMARO. Brutto finale di giornata, quello di sabato 21 maggio, per un 74enne di Amaro impegnato nel pomeriggio a sistemare il giardino di casa sua. L’anziano, che abita in via San Francesco, stava lavorando con una sega circolare profonda, quando, tradito forse da una distrazione, poco dopo le 17 si è ferito a una coscia. È stato il tempestivo intervento del personale del 118, giunto sul posto con l’elicottero, a evitare che la situazione si aggravasse.

L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Tolmezzo.