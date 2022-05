Colto da un malore nel parcheggio, pensionato muore a 68 anni

VENZONE. Era salito in auto per tornarsene a casa, quando è stato colto da un improvviso malore che, nonostante i soccorsi prestatigli dai sanitari del 118 giunti sul posto, non gli ha lasciato scampo. Bruno Bellina, 68 anni, di Venzone, è morto così, nella serata di domenica 22 maggio, a seguito di un arresto cardiocircolatorio.

L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando l’uomo, pensionato, si trovava nel parcheggio di fronte all’hotel ristorante Carnia. Ed è lì che, grazie alla segnalazione di un passante, i sanitari lo hanno raggiunto e hanno tentato a lungo di riabilitarlo. Per Bellina non c’è stato niente da fare. Nel piazzale è arrivata anche una pattuglia della radiomobile della compagnia dei carabinieri di Tolmezzo per tutte le verifiche del caso.