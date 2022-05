Liliana Resinovich in mezzo ai fiori in una foto scattata dal marito Sebastiano Visintin. PaoloManzi.com

TRIESTE. Viene bucato nuovamente il silenzio e il riserbo imposto dalla Procura sul caso Resinovich. Ancora una volta è stata la trasmissione di Retequattro “Quarto grado”, condotta da Gianluigi Nuzzi, a riferire una serie di indiscrezioni sulle indagini in corso. Al centro della puntata andata in onda venerdì 20 maggio, la perizia disposta dalla Procura sui due telefoni cellulari in dotazione alla 63 enne.