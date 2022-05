GORIZIA. I militari della Guardia di finanza di Gorizia li hanno immortalati in riva al mare. Uno seduto, l’altro in piedi. Non in infradito o in slip, ma vestiti e con le scarpe anti-infortunistiche.

Nulla di strano se non fosse che, lì, non avrebbero dovuto essere in quei frangenti, dovendo curare le manutenzioni delle sedi ospedaliere di Gorizia e di Monfalcone.

I