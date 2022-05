Lite in auto tra madre, figlio e il compagno della donna: spunta un coltello, ferito l’uomo

LIGNANO. Una lite in auto, conclusa con una ferita provocata da un taglierino. E’ finita prima ancora di cominciare la domenica di festa programmata da una famiglia residente in provincia di Pordenone che, domenica 22 maggio, si era recata a Lignano per assistere al Biker Fest, il raduno motociclistico in programma proprio nella località balneare friulana.

Madre, figlio e il compagno della donna avevano da poco raggiunto Lignano quando, nel primissimo pomeriggio, è scoppiata la lite, mentre tutti e tre si trovavano ancora all’interno del veicolo, nella zona zona di via Codroipo, a Lignano City.

Nella concitazione il compagno della donna ha riportato una ferita al collo, a quanto sembra un taglio provocato da un coltellino o un oggetto tagliente, sembrerebbe in possesso del figlio della donna. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento da parte della polizia locale di Lignano Sabbiadoro, che ha raggiunto sul posto la famiglia raccogliendo le testimonianze di tutti i coinvolti.

L’uomo è stato soccorso dal personale medico di un’ambulanza: stando a quanto emerso la ferita sarebbe di lieve entità.