TRIESTE. Il centrodestra boccia la mozione di censura nei confronti di Riccardo Riccardi, difende l’assessore con i principali esponenti di maggioranza, ma soprattutto con Massimiliano Fedriga.

Il governatore fa proprio l’intero lavoro svolto dal suo numero due in quattro anni di legislatura e si schiera al suo fianco nella maniera politica più forte possibile annunciando la sua intenzione di ricandidarsi «alla presidenza perchè sulla sanità abbiamo un programma di lungo periodo e ho intenzione di chiedere agli elettori il giudizio sul lavoro svolto».

Il tutto, tra l’altro, mettendo fine, con una sola frase, anche alle voci di una possibile chiamata romana in vista delle prossime Politiche.



Fedriga difende Riccardi e annuncia: "Sono pronto a ricandidarmi"

Fedriga parla dopo che i gruppi di minoranza hanno esposto le motivazioni con cui hanno predisposto la mozione di censura che, di fatto, è una richiesta al presidente di revocare le deleghe all’assessore alla Salute. Nel novero delle contestazioni c’è l’intera gestione della sanità, a partire dalle scelte dei vertici del sistema. Fedriga parte da qui e attacca subito.

«È inaccettabile – spiega – questo tentativo di voler umiliare, denigrare e offendere professionisti della sanità che possiedono i titoli necessari a ricoprire i ruoli attuali. È indecente perché parliamo delle persone schierate in prima linea durante la pandemia.

Mi rivolgo a loro e dico che l’amministrazione ha totale fiducia nei loro confronti e nel lavoro che svolgono con grande abnegazione». Nel mirino delle minoranze, poi, sono finiti anche i cambi ai vertici del sistema. «In Direzione centrale si sono alternati Gianni Cortiula, Stefano Dorbolò e Gianna Zamaro – continua Fedriga –. Nella passata legislatura abbiamo visto Adriano Marcolongo, Franco Sinigoi e Paolo Pischiutti.

Francesco Nicola Zavattaro se n’è andato alla scadenza del contratto ed è una storia ben diversa da quella di Giuliana Bensa che avete assunto e poi licenziato per soccombere in giudizio davanti al giudice del lavoro.

E che dire di coloro che se ne sono andati dal loro posto nella passata legislatura? Ne contiamo almeno tre – Paolo Bordon, Marcolongo e Giovanni Pilati –, ma nessuno si dell’allora centrodestra ha mai presentato una mozione di censura nei confronti dell’ex assessore Maria Sandra Telesca».

Il presidente, quindi, parla della riforma sanitaria «approvata a fine 2019, con la pandemia scoppiata a febbraio dell’anno dopo e che ne ha ovviamente rallentato il percorso» e del tema degli investimenti.

«Chi sostiene che abbiamo tagliato i fondi – tuona – mente. Chiuderemo la nostra prima legislatura con uno stanziamento di oltre 750 milioni di euro in investimenti e non credo servano commenti se paragonati ai 212 del 2013-2018. Abbiamo messo a disposizione la metà delle risorse che hanno attraversato le ultime tre legislature.

E dei 750 milioni stanziati, 400 arrivano dal bilancio della Regione con una chiara scelta a beneficio della sanità del territorio che potrà contare su 222 milioni: dieci volte in più della precedente legislatura».

Nella sua (ampia) risposta alle opposizioni Fedriga affronta anche il tema della gestione della pandemia, dei posti-letto, del personale, della definizione dei perimetri delle Aziende e degli Atti delle stesse per arrivare alla chiosa finale.

«Le criticità sono molte – ha concluso – e dobbiamo lavorare ancora tanto. Non sono andato davanti ai cittadini del Friuli Venezia Giulia a sostenere che in cento giorni avremmo risolto tutto. In sanità ci vuole tempo e dedizione. Si può inciampare e ci si deve rialzare, ma sappiamo come muoverci.

Abbiamo un programma di lungo respiro sul tema della salute. Sono orgoglioso del lavoro svolto, ma anche consapevole che non basta una sola legislatura per risolvere tutti i problemi. E per questo confermo la mia volontà di ricandidarmi alle Regionali del prossimo anno per chiedere ai cittadini di portare avanti il nostro programma».

Quindi si vota. Finisce 26-20 (con Emanuele Zanon e Walter Zalukar schierati con la minoranza, Sergio Bolzonello che esce dall’Aula e Ilaria Dal Zovo assente per impegni personali). Mozione bocciata e chiusa, ma ad aprirsi ufficialmente, da martedì 24 maggio, è la campagna elettorale per il 2023. Non proprio una banalità.