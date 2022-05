Fuoco in un appartamento a Udine, ingenti i danni

UDINE. Un incendio è divampato poco prima delle 17 di martedì 24 maggio in un appartamento all’ultimo piano di un condominio in piazzale Carnia, a Udine. Il rogo si è originato sulla terrazzina esterna - per cause ancora in corso di accertamento, ma con molta probabilità riconducibili alla presenza di alcuni solventi - e si è poi esteso all’interno dell’alloggio.

La fiamme hanno interessato anche il cappotto termico del condominio. I danni all’abitazione sono ingenti.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Udine – giunti anche con l’autoscala - che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento al quinto pianto. Sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti del nucleo dei motociclisti della polizia locale.