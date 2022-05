In aula Fedriga difende Riccardi e annuncia: "Sono pronto a ricandidarmi"

TRIESTE. Fine a tutte le voci circolate in queste settimane (soprattutto da circoli romani): Massimiliano Fedriga si ricandiderà alla presidenza della Regione nel 2023. Lo ha annunciato lo stesso governatore – martedì 24 giugno – in Aula in replica alla mozione di censura delle opposizioni all'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi.

Fedriga difende Riccardi e annuncia: "Sono pronto a ricandidarmi"

"Sulla sanità abbiamo un programma di lungo respiro – ha detto –. Difendo quello fatto fino a questo momento e confermo la mia intenzione di ricandidarmi alla presidenza della Regione per rimettermi al giudizio dei cittadini del Friuli Venezia Giulia".

«Proprio per questa voglia di andare avanti, sono ancora più motivato da questa mozione di oggi» e dunque «ribadisco con ancora più forza la mia volontà di ricandidarmi alle prossime elezioni. E su questo chiederò la fiducia dei cittadini».