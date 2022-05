Iscrizioni nei centri estivi del Fvg, cambia la formula per ottenere i rimborsi: da luglio le domande per le attività extrascolastiche

La quota, in passato autonoma, ora sarà agganciata alla Dote famiglia

UDINE. Servono un paio di aggiustamenti tecnici all’interno del disegno di legge Omnibus in discussione in Consiglio regionale. Poi la giunta ufficializzerà cifre e funzionamento della Dote famiglia, con cui da luglio sarà possibile coprire parte dei costi dei centri estivi o altre spese sostenute per l’educazione dei figli nel corso dell’anno.

La fine della scuola si avvicina e le famiglie sono alle prese con le iscrizioni ai tanti servizi che Comuni e realtà del terzo settore offrono durante la bella stagione per garantire la gestione di bambini e ragazzi durante la giornata.

