Uccisa a coltellate, nuovo sopralluogo degli inquirenti nell’appartamento dove si è consumato il delitto

UDINE. Nuovo sopralluogo della polizia scientifica nel condominio al civico 4 di via della Valle dove, lo scorso 7 maggio, è stata uccisa a coltellate la settantaquattrenne udinese Lauretta Toffoli.

Gli esperti, nella giornata di martedì 24 maggio, esamineranno, con tutta una serie di strumentazioni e con sostanze in grado di evidenziare anche le tracce latenti, l’appartamento di Vincenzo Paglialonga, 41 anni, vicino di casa della vittima. L’uomo al momento si trova in carcere ed è l’unico sospettato per il delitto.

Al sopralluogo partecipano gli investigatori della Questura, che stanno cercando di fare luce sul caso, i tecnici del Gabinetto interregionale di polizia scientifica di Padova e i consulenti incaricati dal magistrato e dalla difesa.

