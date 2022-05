Elena ha convinto anche gli Usa: è friulana l’unica paladina italiana dell'ambiente scelta dalla Fondazione Clinton

PORDENONE. Dalla Sant'Anna di Pisa alla Clinton foundation che l'ha selezionata, unica ragazza italiana, per la classe 2022 della 'Clinton Global Initiative University'. È il percorso di Elena Del Pup, originaria di Pordenone, ex allieva di scienze agrarie e biotecnologie vegetali della Scuola pisana, appena selezionata dalla fondazione promossa dall'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton, per contribuire alla costruzione di una società più equa, inclusiva e ambientalmente sostenibile.

L'ex allieva della Sant'Anna è stata scelta, spiega una nota dell'ateneo pisano, per compiere un percorso di un anno, riservato «a giovani leader in grado di sviluppare e accelerare l'attuazione di idee e strategie dal forte impatto sociale».

La selezione è avvenuta attraverso un progetto: «Quello di Elena Del Pup, che ha impressionato Bill Clinton - spiega sempre la Sant'Anna - è intitolato "The Good Scientists” e sottolinea la sua idea di connettere le discipline scientifiche riunite sotto l'acronimo stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per metterle in contatto con il terzo settore».

«Manca un dialogo tra scienza e società che risulti efficace - afferma Del Pup - e ora potrò lavorare alla creazione di un canale di comunicazione trasparente e affidabile tra scienza ed enti del terzo settore per rendere equo l'accesso alle conoscenze scientifiche in tutti i campi».

All'ex allieva friulana sono arrivati i completamenti della rettrice della Sant'Anna, Sabina Nuti: «Questo successo conferma come le discipline stem abbiano bisogno dell'entusiasmo e dell'energia delle ragazze per continuare a progredire e per dare un contributo che, insieme a quello delle scienze sociali, possa migliorare la nostra società.

Il talento e il merito della nostra ex allieva potranno infatti ispirare tante altre ragazze ad avvicinarsi al mondo universitario e, in questo loro percorso, a scegliere discipline scientifiche».