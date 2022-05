Era stato un errore di trascrizione, dopo 51 anni sparisce il toponimo Pramosio: il comprensorio e la malga riprendono il nome storico di Promosio

UDINE. Era stato un errore di trascrizione e ora, 51 anni dopo quella svista, il nome storico “Promosio” tornerà ad essere utilizzato. Un nome che si riprenderà insomma il comprensorio della nota malga della Carnia che oggi si chiama invece “Pramosio” (con la vocale "a" invece della "o", dunque), dopo che nel 1971 divenne di proprietà della Regione e i cui uffici per errore modificarono il toponimo originario.

È quanto hanno ottenuto, con una mozione che l'Aula del Consiglio regionale ha accolto all'unanimità, prima di tutto i consiglieri regionali della Lega e di tutto il Centrodestra, con l'aggiunta della firma anche del Gruppo del Patto per l'Autonomia.

ACON

La popolazione di Timau, è stato fatto presente in sede di esposizione della mozione, «ha continuato a chiamare la malga Promôs, forma definita la più corretta anche dalla Società filologica friulana, nel rispetto della lingua e della tradizione popolare, oltre che per rispetto ai drammatici fatti di sangue che segnano la storia del luogo, dall'uccisione della portatrice Maria Plozner Mentil alla strage nazifascista del 1944, in cui trovò la morte anche il proprietario, Andrea Brunetti».

Non da meno, la via che porta da Cleulis alla malga è intitolata «ai Martiri di Promosio. La Guida della Carnia di Giovanni Marinelli, pubblicata nel 1898, presenta dodici citazioni della malga identificata come Promosio e molti libri, tra cui quello di Gino Piva, “Su per la Carnia,” del 1932 e quello di Pio Paschini, “Notizie storiche della Carnia”, del 1928, fanno riferimento alla Forcella e al Passo di Promosio».

W ancora: «Il volume “La Patria era sui monti” di Chino Ermacora, pubblicato nel 1945, dedica un capitolo proprio alla malga Promosio».

Dalla Giunta regionale è arrivata la disponibilità a registrare la modifica, sebbene - è stato evidenziato - non mancheranno delle difficoltà di ordine catastale.