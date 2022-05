C’è l’assegno per il congedo matrimoniale 2022: come funziona e chi ne ha diritto

Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione. Se rientrano nelle condizioni per ottenerlo, ne hanno diritto entrambi i coniugi. Cosa sapere e chi può richiederlo

UDINE. Nella frontiera dei bonus, spunta anche quello per il congedo matrimoniale. Dal 23 maggio, infatti, è possibile richiedere l’aiuto economico previsto per i neosposi e ricevere l’assegno con pagamento diretto da parte dell’Inps. La notizia arriva direttamente dall’Istituto di previdenza. Si tratta di una piattaforma unificata (presente sul sito), progettata e sviluppata nell’ambito del Pnrr, nata per semplificare le modalità di presentazione delle domande e rendere più tempestiva e efficiente la definizione delle istanze

Che cos’è il congedo matrimoniale

Ma che cos’è il bonus matrimoniale? Si tratta di un aiuto economico previsto per alcune tipologie di lavoratori ed erogato dall’Inps.