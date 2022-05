L’esplosione e il crollo di 3 mila metri cubi di roccia: saltata la galleria sulla strada del Lumiei

Impressionanti le proporzioni della parte crollata di montagna sotto cui, da tempo immemore, è transitato in un senso o nell’altro chi si dirigeva da Ampezzo a Sauris. Si quantifica in circa 3.000 metri cubi il volume di materiale roccioso e inerte spostato mediante l’esplosione

SAURIS. Alle 16. 09 la galleria naturale, parte storica della strada regionale 73, è crollata dopo l’innesco di alcune detonazioni predisposte dai tecnici di Fvg strade. L’esplosivo a emulsione gelatinata, è arrivato dall’Umbria alle 6. 30 sul luogo e successivamente è stato inserito dai tecnici nei fori preparati nella giornata di martedì. Ha risuonato il rimbombo delle cariche nelle gole verticali della forra del Lumiei e il rumore della roccia che si è sgretolata e accasciata sotto il suo peso. Impressionanti le proporzioni della parte crollata di montagna sotto cui, da tempo immemore, è transitato in un senso o nell’altro chi si dirigeva da Ampezzo a Sauris. Si quantifica in circa 3.000 metri cubi il volume di materiale roccioso e inerte spostato mediante l’esplosione.

Sauris, l'esplosione della galleria sulla strada del Lumiei: le immagini dall'alto

Le cariche hanno prodotto l’effetto desiderato ed Fvg Strade che gestisce i lavori, manifesta soddisfazione non avendo trovato sorprese nell’avanzamento dell’opera.

«Il compito della nostra società – spiega il presidente di Fvg Strade Raffaele Fantelli – è quello di migliorare e rendere più sicure le infrastrutture stradali della regione. Le strade in montagna però sono più fragili e delicate ed è per questo che i lavori, come anche quelli in corso sulla Sr Ud 73, sono sempre più difficili e complessi rispetto ad altre zone geografiche. Fvg Strade anche in questo caso con spirito di collaborazione, e a supporto dell’Edr, ha mantenuto l’impegno di svolgere i lavori coordinando tutti i soggetti coinvolti pur non avendo più da inizio anno competenza diretta su quel tratto di strada».

Sono arrivate le travi metalliche necessarie alla realizzazione del ponte, che sono state posizionate a monte della galleria prima dell’esplosione.

Nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione dei massi che costituivano il corpo della galleria per far avanzare nei lavori di posa del ponte e rifacimento del letto stradale. Il cantiere da 1.600.000 euro stanziato dalla Protezione civile regionale sotto la voce interventi Vaia e iniziato lunedì, si protrarrà sino al 30 luglio e durante questi due mesi, sarà il passo del Pura la via d’accesso alternativa per Sauris. Disappunto di Legambiente Carnia ed Fvg che denunciano lo sfregio a un patrimonio naturalistico e storico e promettono di manifestare il dissenso.