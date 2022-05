Minacce, ingiurie e violenze fisiche ai danni di anziani non autosufficienti: cosa sappiamo dell’inchiesta sulla casa di riposo

GRADO. Tre dipendenti della cooperativa Kcs, una società lombarda con varie sedi in regione, che gestisce la casa di riposo comunale “Casa Serena” dell’isola della Schiusa, sono stati arrestati martedì mattina per maltrattamenti a persone anziane che sono finite anche al pronto soccorso. Sono otto gli ospiti che, secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, sono stati maltrattati con minacce, offese e in un episodio con uno schiaffo.