Opera d’arte scardinata dal basamento e rubata, gli organizzatori chiedono aiuto ai cittadini: «Aiutateci a trovarla»

PORCIA. Un’operazione pianificata nel dettaglio, dal momento che per realizzarla era necessario disporre di un’attrezzatura ad hoc. In tal modo è stato messo a segno il furto di “Narciso”, opera di Silva Pellegrini esposta nell’area del “rampegon”, a Porcia, nell’ambito della rassegna artistica “VerdArte on the air”. I ladri sono entrati in azione tra lunedì e martedì.

La rassegna

“VerdArte on the air” è una mostra all’aperto, uno speciale cammino espositivo con opere di artisti locali collocate in aree particolarmente significative dal punto di vista ambientale o storico.