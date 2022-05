Cinquant’anni fa un errore di trascrizione, ora la correzione: così Malga Promosio è diventata Pramosio

Dal 1971 la malga è proprietà della Regione, i cui uffici, forse per errore, modificarono il toponimo in Pramosio, ma la popolazione di Timau ha continuato a chiamare la malga Promos, nel rispetto della lingua e della tradizione popolare. La Società Filologica Friulana, con una analisi precisa e puntuale firmata dal professor Federico Valerio, specificando che la denominazione friulana tuttora in uso è Promos e che in italiano trova il corrispettivo in Promosio»

UDINE. Malga Pramosio tornerà a chiamarsi Promosio (dunque con la vocale “o” invece che la “a”) correggendo, così, un errore che riporta al 1971, quando gli uffici della Regione – nel momento in cui diventò proprietaria dell’area – sbagliarono la trascrizione del toponimo originale.

Oltre cinquant’anni dopo, infatti, l’Aula ha approvato all’unanimità la mozione presentata, come primo firmatario, dal leghista Luca Boschetti che, appunto, chiedeva all’assessore Sebastiano Callari, competente in materia in giunta, di ritornare al toponimo originario. «La via che porta da Cleulis alla malga – ha spiegato l’esponente del Carroccio – è intitolata ai “Martiri di Promosio” e la fondamentale “Guida della Carnia” di Giovanni Marinelli, pubblicata nel 1898, presenta ben dodici citazioni della malga identificata come Promosio. Molti libri, tra cui quello di Gino Piva “Su per la Carnia” del 1932 e quello di Pio Paschini “Notizie storiche della Carnia” del 1928, fanno riferimento alla Forcella e al Passo di Promosio. Inoltre il volume “La Patria era sui monti” di Chino Ermacora, pubblicato da “La Panarie” nel 1945, dedica un capitolo proprio alla Malga Promosio. Dal 1971 la malga è proprietà della Regione, i cui uffici, forse per errore, modificarono il toponimo in Pramosio, ma la popolazione di Timau ha continuato a chiamare la malga Promos, nel rispetto della lingua e della tradizione popolare. La Società Filologica Friulana, con una analisi precisa e puntuale firmata dal professor Federico Valerio, specificando che la denominazione friulana tuttora in uso è Promos e che in italiano trova il corrispettivo in Promosio».

Via libera da tutti i consiglieri alla mozione, come detto, con il placet dell’opposizione e, in particolare, del Patto per l’Autonomia. «Sono soddisfatto per il voto unanime del Consiglio – ha spiegato il capogruppo Massimo Moretuzzo –. Non si tratta soltanto di una lettera che cambia: recuperare il toponimo antico è segno di rispetto per le radici e la memoria di un popolo – commenta ancora l’esponente autonomista –. È un atto di giustizia nei confronti di una comunità che, per generazioni, ha chiamato nel modo antico la sua malga, dove, nel 1944, si consumò il noto eccidio. Il ripristino del nome storico è un atto di riconoscimento delle diversità e della nostra identità plurale». Dalla giunta regionale è arrivata la sostanziale disponibilità a registrare la modifica, sebbene – è stato evidenziato da Callari – non mancheranno alcune difficoltà di ordine catastale.

«Rispetto totalmente la volontà del Consiglio – ha detto l’assessore al Demanio – e come giunta ci muoveremo nella direzione indicata dalla mozione approvata all’unanimità. Allo stesso tempo, però, devo sottolineare che ci saranno alcuni problemi tecnici. Al di là del fatto, ormai, che i principali motori di ricerca e guide indichino la malga con il nome Pramosio, infatti, stiamo parlando di un’area di centinaia di ettari. Il territorio, come noto, non si limita alla malga in sè, ma abbraccia un complesso ampio e le modifiche da un punto di vista catastale n

on saranno semplici».

Problemi, evidentemente, superabili, in ogni caso, altrimenti lo stesso Callari avrebbe chiesto al collega di maggioranza (e di partito) Boschetti di ritirare la propria mozione. Non è accaduto e, quindi, la strada ormai è tracciata con l’intera area di malga Pramosio che tornerà, molto presto, a essere definita Promosio sanando un errore tecnico nato nel 1971 e che per più di mezzo secolo è rimasto tale e senza alcuna modifica.