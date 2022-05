Da Pordenone agli Usa, Elena è l’unica italiana scelta dalla fondazione Clinton: si occuperà di clima e ambiente

Una vera e propria ragazza prodigio la 24enne ex allieva della Sant’Anna di Pisa che ha cominciato sin da bambina a collezionare premi e riconoscimenti.

Elena Del Pup; A destra l’ex presidente Usa con alcuni studenti entrati a far parte della Clinton Global initiative University

PORDENONE. Dalla Scuola superiore Sant’Anna alla Clinton Foundation, dove è stata selezionata (unica ragazza italiana) per la classe 2022 della Clinton Global initiative University. È il percorso della pordenonese Elena Del Pup, ex allieva di Scienze agrarie e Biotecnologie vegetali, selezionata dalla fondazione promossa dall’ex presidente Usa Bill Clinton per fare opera di sensibilizzazione sul problema del cambiamento climatico e contribuire alla costruzione di una società più equa e inclusiva.